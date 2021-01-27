Kabine toplantısı ne zaman (Ocak 2021) yapılacak? 2021 yeni kabine toplantısı kararları ne olacak?

Koronavirüs vakalarının düşmesiyle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler kısıtlamaların akıbetini merak ediliyor. İşletmeler kısıtlamaların azaltılacağı beklentisine girerken, kararın Kabine toplantısında ele alınacağı belirtti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? 2021 kabine toplantısı kararları ne olacak?

Koronavirüs vaka sayılarındaki azalış, normalleşme adımlarının masaya yatırılmasına neden oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği Kabine Toplantısında, restoran ve kafeler ile ilgili alınan kararların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ve önemli kararlar, kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği için Kabine toplantısının yapılacağı tarih merak ediliyor. Bugün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı olacak, ancak Kabine toplantısının ne zaman olacağı belli değil.

2021 Olası Kabine Toplantısı Kararları: Nelerin Değişmesi Bekleniyor?

Koronavirüs seyrine bağlı olarak, kısıtlamaların değiştirilmesine dair seçenekler tartışılıyor.

Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

Sokağa çıkma yasağına dair saatlerin de değişebileceği konuşuluyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması öngörülüyor.

Hafta için kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.