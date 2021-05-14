Kontrollü normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Pazartesi normalleşme var mı?Milyonlarca kişi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Pazartesi'den itibaren kademeli normalleşme planını devreye alacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç ile ilgili ilk detayları açıkladı ve Kabine toplantısını işaret etti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme planında nereler açılacak? 17 Mayıs'ta iş yerleri açılacak mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kontrollü normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Tam kapanma sonrası normalleşme süreci ile ilgili detaylar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ipuçlarını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında kademeli normalleşme planı ile ilgili konuştu. "Pazartesi'den itibaren normalleşme takvimimizi uygulayacağız" diyen Erdoğan, normalleşme ile ilgili detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını söyledi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme planında nereler açılacak? 17 Mayıs'ta iş yerleri açılacak mı? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kontrollü normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.

NORMALLEŞME PLANINDA NERELER AÇILACAK?

Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.

Amacımız dünyanın tamamiyle birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Salgın döneminde vatandaşlarına ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz.

Pek çok gösterge ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece bizi bekleyen güzel günlere ulaşmamıza hiç kimse mani olamayacaktır."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı 17 Mayıs pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.