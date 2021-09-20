Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? 6 Eylül'de bir araya gelen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Artan vaka sayıları, okullardaki koronavirüs sayıları yeni kısıtlama veya tedbirlerin alınıp alınmayacağının sorgulanmasına neden oluyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vaka sayılarında yaşanan artış, aşılamada ve yerli aşı TURKOVAC'da son durum başlıkların ele alınması beklenen toplantının detayları sorgulanıyor. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısının gün ve saati henüz belli değil. Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyareti nedeniyle Kabine’nin bu hafta toplanmayacağı tahmin ediliyor.