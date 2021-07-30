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Jetler havalandı! Terör örgütüne büyük darbe

30 Temmuz 2021 Cuma - 9:57 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 10:06

MSB tarafından yapılan açıklamada "Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, PKK'ya ait sözde karargah yerleri, sığınak ve mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde teröristlerin kullandığı hedeflere dün hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatta PKK'lı teröristlere ait 40'a yakın barınak, sığınak, mağara ve mühimmat deposu imha edildi. Harekata ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur" denildi.
 

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