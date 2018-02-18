Jet Sosyete ilk bölüm bu akşam yayınlanacak! İşte 1. bölüm fragman...

Jet Sosyete ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. STAR TV'nin yeni dizisi olan Jet Sosyete 1. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. İşte Jet Sosyete dizisinin konusu ve oyuncuları...

