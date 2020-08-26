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Japonya'da toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 17:11

Japonya’nın Osaka kentinde arkeologlar gerçekleştirdikleri kazıda, 19. yüzyıl sonundaki bir salgın esnasında öldüğü ve toplu mezara gömüldüğü tahmin edilen insan kalıntıları buldu.


Osaka Kültürel Varlıklar Federasyonu yetkilileri, kentte yürütülen  şehir imar projesi kapsamında bir tren istasyonuna yakın noktada Umeda  Kabristanlığı'nı gün yüzüne çıkardı.
 
Federasyon temsilcilerinden Hirata Yoji, Eylül 2019’da başlatılan kazı  dizisinin son aşamasında bölgede 1500’den fazla ceset kalıntısına ulaşıldığını  kaydetti.
 
Kalıntıların 1800’lerin sonlarında hayatını kaybeden genç insanlara  ait olduğunun tahmin edildiğini açıklayan Hirata, "Bu, Osaka kazılarımızın ilk  tarihsel keşfi ve bulgularımız o zamanın defin göreneklerinin detaylarını ortaya  çıkarabilir." dedi.
 
Çoğu kalıntının küçük oval şeklinde oyuklara konularak defnedildiğinin  anlaşıldığını söyleyen Hirata, arkeologların çoklu ceset kalıntılarının bulunduğu  tabutlara da eriştiğini ve bunun bir salgın esnasında kurbanların birlikte  gömüldüğünün işareti olduğunu belirtti.
 
Cesetlerin kol ve bacaklarındaki lezyonların, bölgedeki bir salgına  yenik düşüldüğü izlenimi uyandırdığını kaydeden Hirata, kazı bölgesinden  çıkarılan tüm kalıntıların bir araya getirileceğini ve ölüm sebeplerinin uzman  heyet eşliğinde geniş çaplı olarak araştırılacağını aktardı.
 
Kazı bölgesinde ayrıca ölü kemiklerinin yerleştirildiği yaklaşık 350  kap, madeni paralar, Budist dua boncukları, başörtüleri, taraklar, Japon ulusal  içkisi sake bardakları, kilden yapılmış oyuncak bebeklere de ulaşıldı.
 

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Japonya toplu mezar salgın
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