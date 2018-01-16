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Japonya'da kıyıya vuran tekneden 7 ceset çıktı

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 11:09 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 11:09

Japonya'da, Ishikawa bölgesi sahiline vuran bir teknede 7 ceset bulundu. Teknenin Kuzey Kore'den geldiği tahmin ediliyor.


Kyodo ajansının haberine göre, polis, Kanazawa kenti sahiline vuran  alabora olmuş bir ahşap teknenin içinde 7 ceset buldu.
 
Polis, geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle  incelemesi geciken 7 cesedin çürümeye yüz tuttuğunu açıkladı.
 
16 metre uzunluğundaki teknenin Kuzey Kore'den gelmiş olabileceği  ihtimali üzerinde duran polis, teknede, eski Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ile  Kim Jong Il'nin portrelerinin yer aldığı bir rozet ve Kore alfabesinin olduğu bir  sigara paketi bulduklarını kaydetti.
 
Polis, 7 cesedin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiğini  bildirdi. 
 

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