Japonya'da kıyıya vuran tekneden 7 ceset çıktı

Kyodo ajansının haberine göre, polis, Kanazawa kenti sahiline vuran alabora olmuş bir ahşap teknenin içinde 7 ceset buldu.
Polis, geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle incelemesi geciken 7 cesedin çürümeye yüz tuttuğunu açıkladı.
16 metre uzunluğundaki teknenin Kuzey Kore'den gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, teknede, eski Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ile Kim Jong Il'nin portrelerinin yer aldığı bir rozet ve Kore alfabesinin olduğu bir sigara paketi bulduklarını kaydetti.
Polis, 7 cesedin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiğini bildirdi.