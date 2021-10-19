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Japonya'da "CEATEC 2021" fuarı çevrim içi olarak açıldı

AA |  19 Ekim 2021 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 16:42

Dünyanın önemli teknoloji fuarları arasında gösterilen CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) 2021, "Yeni Normalle Toplum 5.0'a Doğru" temasıyla Japonya'da çevrim içi olarak başladı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı geçen yıl  olduğu gibi bu yıl da çevrim içi düzenlenen fuar, yapay zeka ve robotların  toplumla buluşturulmasını hedefliyor.
 
CEATEC Üst Düzey Sorumlusu Şikoano Kiyoşi, açılış konuşmasında, "Yeni  piyasalar ortaya çıkaran bir fuar olarak, değerlerin ve insan davranışlarının  hızlı değiştiği topluma çözümler sunmak istiyoruz" dedi.
 
Geçen yıl 356 firmanın yer aldığı fuara, 150 binin üzerinde kişi  katılmıştı.
 
Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojisi Sanayileri Birliği,  CEATEC fuarına bu yıl 85'i deniz aşırı 314 firmanın başvurduğunu bildirdi.
 
CEATEC 2021, 22 Ekim'e kadar sürecek.
 

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Japonya CEATEC 2021 fuar
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