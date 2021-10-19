Japonya'da "CEATEC 2021" fuarı çevrim içi olarak açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi düzenlenen fuar, yapay zeka ve robotların toplumla buluşturulmasını hedefliyor.

CEATEC Üst Düzey Sorumlusu Şikoano Kiyoşi, açılış konuşmasında, "Yeni piyasalar ortaya çıkaran bir fuar olarak, değerlerin ve insan davranışlarının hızlı değiştiği topluma çözümler sunmak istiyoruz" dedi.

Geçen yıl 356 firmanın yer aldığı fuara, 150 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojisi Sanayileri Birliği, CEATEC fuarına bu yıl 85'i deniz aşırı 314 firmanın başvurduğunu bildirdi.

CEATEC 2021, 22 Ekim'e kadar sürecek.