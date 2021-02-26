Jane Fonda isyanda! 'Saç boyamaktan bıktım!'

Hollywood yıldızı Jane Fonda, doğal beyaz saçlarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, artık saçlarını sarıya boyamayacağını açıkladı. Geçen yıl Oscar törenine de beyaz saçlarıyla çıkan Fonda, neden beyaz saçlı olmayı tercih ettiğini katıldığı televizyon programında anlattı.

“ÇOK FAZLA ZAMANIMI ÇÖPE ATTIM”

Programın sunucusu Ellen DeGeneres, Fonda’nın beyaz saçlarına dikkat çekerek, bu halini çok beğendiğini söyleyince, 83 yaşındaki Fonda, “Ben de böyle seviyorum, beyaz bırakmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.Oscar’lı yıldız, “Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım” ifadesini kullandı.

Bugüne dek defalarca estetik operasyon yaptıran Jane Fonda, "Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim" demişti.

“ARTIK KIYAFET ALMAYACAĞIM”

Usta isim , daha önce The Times’a verdiği röportajda, “Neredeyse 83 yaşında oluyorum, nasıl bir zaman kaybı... Neden saçıma kimyasal koymaya devam ediyorum ki? Asla yeni bir kıyafet almayacağıma dair yeminimle uyumlu bir karar” diye konuşmuştu.