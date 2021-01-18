Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı 2021

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Safranbolu ve Kırkağaç Jandarma Eğitim Alay Komutanlıklarına uzman erbaş alacak. Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuru ilanı yayınlandı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? İşte Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı...
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ile Kırkağaç 6'ıncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak. Başvurular 13 Ocak'ta başladı. Adaylar başvurularını İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temin sistemi üzerinden yapabilecek.
SAFRANBOLU 125'İNCİ J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI KARABÜK EMRİNE YAPILAN UZM.ERB. ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN (OCAK 2021)
KIRKAĞAÇ 6'NCI J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI MANİSA EMRİNE YAPILAN UZM.ERB. ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN (OCAK 2021)