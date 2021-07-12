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Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu! 912 öğrenci alınacak

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 1:07

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Temmuz Pazartesi  başlayıp, 8 Ağustos Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.
 
Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı  Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi,  mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden  birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta  yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
 
Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya  kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim  Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekiyor.
 
Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1  Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası  doğumlular) isteniyor. Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş  düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacak.
 
Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve  "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile “2021 yılı  Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan  öğrenilebilecek.
 
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday  listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve  diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet  adresinden ilan edilecek.
 

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