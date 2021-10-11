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Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 1:06 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 1:06

Jandarma Genel Komutanlığının bilişim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil  Güvenlik Akademisi Başkanlığının ilanına göre, "yazılım geliştirme uzmanı" olarak  istihdam edilecek personel alımına ilişkin ilan metni "www.jandarma.gov.tr",  "www.jsga.edu.tr" ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde "Kamu Personeli Alım  İlanları" bölümünde yayımlanacak.
 
Başvurular, 11-26 Ekim tarihlerinde  "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresleri ile Jandarma ve  Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet  kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen  yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
 
Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler  geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle  hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması  ve kamu haklarından yoksun bulunmaması gerekiyor.
 
Ayrıca adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı,  Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi  isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış  olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının  eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş,  katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması  isteniliyor.
 
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan  adayların listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav  tarihi ve diğer tüm duyurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris"  internet adreslerinden ilan edilecek.
 

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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli
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