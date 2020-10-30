İzmir Otelciler Odası başkanı paylaştı! İzmir depreminden etkilenen depremzedelerin ücretsiz konaklayabilecekleri otellerin listesi…

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen 6,6 olarak açıklanan merkez üssü İzmir Seferihisar depreminde ölen ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Meydana gelen şiddetli depremde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 12 kişi hayatını kaybetti, 438 kişi yaralandı. Öte yandan depremde etkilenen İzmirli’ler için İzmir Otelciler Odası başkanı bir liste paylaştı. Depremzedeler için ücretsiz konaklanabilecek otellerin listesi yayınlandı. İşte İzmir depreminden etkilenen depremzedelerin ücretsiz konaklayabilecekleri otellerin listesi…

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremin etkisi saatler geçtikçe ortaya çıkıyor. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden olurken, 12 kişinin hayatını kaybetmesine 438 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Öte yandan birçok kişi evlerinden oldu. İzmir Otelciler Odası başkanı da depremde evi zarar gören depremzedeler için ücretsiz konaklayabilecekleri otellerin listesini yayınladı. İzmir depreminden etkilenen depremzedelerin ücretsiz konaklayabilecekleri otellerin listesi…

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, ‘’Böylesi genel bir durumda sorumluluk almamız gerektiğini düşündüm ve belediyeye bağlı otellerimizin bulunduğu whatsup grubundan organize olduk. Mağdur durumda olan, evleri yıkılan ya da oturamayacak durumda olan kişilere oda açtık. Kimi 1 odayla, kimi 2 kimi daha fazla odayla dayanışmaya katkı verdi. Büyükşehir Belediyesi de yemek desteği vereceğini bildirdi bize.’’ifadelerini kullandı.

İzmir depreminden etkilenen depremzedelerin ücretsiz konaklayabilecekleri otellerin listesi…

1.Kafkas Otel : 0553 621 14 44 Basmane

2.Savaş Gürleyen : 0535 625 55 74 Çiğli

3.Sadik Öztürk : 0232 446 92 52 Basmane

4.Musa Çiftçi :0552 672 32 32 Çiğli

5.Erdal Alabaş :0535 988 79 23 Buca

6.Barış Karakoç : 0538 791 80 46 Karşıyaka

7.Abdullah Bahsi :0553 431 64 57 Basmane

8.Otel Kahraman : 0232 425 72 91

9.Gönen Otel : 0232 484 05 69 Basmane

10.Zuhal Gürbüz : 0535 399 05 34 Çiğli

11.Benuva Otel : 0552 838 35 35 Basmane

12.Elit Residence : 0545 886 89 88 Buca

13.Palmiye Residence : 0545 347 55 01 Buca