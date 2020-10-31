Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.
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- İzmir'deki depremin sesi! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor…
İzmir'deki depremin sesi! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor…
DHA | 31 Ekim 2020 Cumartesi - 16:53 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:01