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İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 1:04 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 1:04

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede yerde  birinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine  bildirdi.
 
Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede yerde hareketsiz buldukları  kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
İncelemede cesedin Suriye uyruklu Hüseyin el-Muhammed’e ait olduğu  tespit edildi.
 
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ölen kişinin kafasında darbe  izleri ile çevredeki çuvalda pompalı tüfek ve motorlu testere tespit etti.
 
Muhammed’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli  Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 

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İzmir Bornova orman
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