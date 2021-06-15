İzmir'de ormanları ateşe veren PKK'lı terörist tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Buca Koop. Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 4 ayrı noktada meydana gelen yangınların, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve bölgede terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Orman Muhafaza Müdürlüğü ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu zanlı D.A'nın olay yerine yakın bir noktada yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.