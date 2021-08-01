01 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de kışlaya yönelik saldırı girişimi!

DHA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 15:50 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 15:50

İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Yangın, kışlaya sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından ateşe verildi. Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale etmek istenilen 2 kişi bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü. Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı 'lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi' olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

İzmir Askeri kışlaya saldırı kışlaya saldırı girişimi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.