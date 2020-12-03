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İzmir'de dev operasyon! 31 şüpheli yakalandı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 0:38 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 0:38

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma ve yönetme",  "nitelikli dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen  soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının  dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama  kararı çıkartıldı.
 
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal  varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese  operasyon gerçekleştirdi.
 
Operasyon kapsamında 26 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve  yöneticilerinin de olduğu 21'i gözaltına alındı. Aramada suça karıştığı tespit  edilen kişilerle gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5  milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma  yakın altın, 20-25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele  geçirildi.
 
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar  sürüyor.
 
Suç örgütünün lideri ve yönetici kadrosu ile bazı üyelerinin İzmir'de,  bazı Türk ve Alman vatandaşının ise Almanya ve Avrupa'nın değişik yerlerinde  faaliyet gösterdiği belirtildi.
 
Örgütün başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki  yabancı şahıslara yönelik nitelikli dolandırıcılık ve buradan elde ettikleri suç  gelirlerini akladıkları öğrenildi.
 
Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S'nin,  yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S'nin yaptığı  suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını  para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler  vasıtası ile Türkiye'ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile  yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama  yoluna gittiği belirtildi.
 

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İzmir çağrı merkezleri suç operasyon
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