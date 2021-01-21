İzmir'de deprem! Şiddeti...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yolaçmadı.

