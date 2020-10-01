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İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

01 Ekim 2020 Perşembe - 21:00 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 21:00

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 20.44'te İzmir-Dikili Denizköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.


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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem
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