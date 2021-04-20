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Iza buğdayının kökünden üretilen gübreyle verim artışı sağlandı

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 17:13 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 17:13

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), "buğdayın atası" olarak adlandırılan ızanın köklerindeki yararlı bakterilerden üretilen mikrobiyal gübre ile bitkilerin veriminin yüzde 15 ila yüzde 40'a kadar artırılması sağlandığı bildirildi.


BAİBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Selçuk  Ünlü, AA muhabirine, tarımsal biyoteknoloji çalışmalarıyla doğada yaşayan  canlılar arasındaki etkileşimleri moleküler düzeyde anlayarak buradan  kullanabilir bir ürün elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.
 
Teknokent içinde kurdukları girişimcilik şirketinde Ar-Ge çalışmaları  kapsamında ıza buğdayıyla ilgili deneyler yaptıklarını anlatan Ünlü, "Köklerinde  yaşayan doğal mikroorganizmaları izole ederek saflaştırdık. Elde edilen  bakterilerin biyokimyasal karakterizasyon çalışmalarını yaptık. Daha sonra  ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmesi için üniversitemizdeki imkanları  kullanarak kalite ve etki değerlerini ölçtük. Elde ettiğimiz sonuçlar,  ürettiğimiz gübrenin piyasada kullanılabilecek düzeyde olduğunu göstermekte."  dedi.
 
"Tarla bitkilerinin tamamında kullanılabilir"
Ünlü, mikrobiyal gübrelerin verim artırma ve bitkileri korumaya  yönelik etkisinin bilindiğine işaret ederek, "Iza buğdayının köklerindeki  bakterilerden ürettiğimiz mikrobiyal gübrenin telif haklarının korunması  anlamında tescil işlemleri de son aşamaya gelmiş durumda. Yaptığımız  araştırmalar, daha geniş çevrede bitki gruplarında da kullanılabileceğini  gösteriyor. Tarla bitkilerinin hemen hemen tamamında bunu kullanabiliriz."  ifadesini kullandı.
 
Geleneksel tarımda kullanılan kimyasal malzemelerin sürdürülebilir  tarım yönünden bir faydası olmadığına dikkati çeken Ünlü, toprağa ve ekosisteme  ciddi zararlar verdiğini vurguladı.
 
Bu tarz çalışmalarla kimyasal ürünlere alternatif geliştirmek  istediklerini dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:
"Ürettiğimiz gübrenin piyasadaki gübrelere göre en büyük avantajı  doğadan elde edilmesi. Zaten bu mikroorganizmalar bitkinin köklerinde, bu  türlerle beraber yaşıyorlar. Bakteriler, bitkilerin köklerinde azotun  dönüştürülmesi, topraktaki fosfatın çözünerek emilmesi, demir gibi mirenallerin  emilmesi gibi birçok fonksiyonu gerçekleştiriyorlar. Aşırı kimyasal gübre  kullanımının en büyük dezavantajı ise ekosistemi bozması. Ekosistem bozulduğunda  toprak verimsizleşiyor ve zamanla daha çok kimyasal gübreye ihtiyaç duyuyoruz.  Ama mikrobiyal gübreleri kullanırsak, ekosistemi sürekli destekler yaklaşımda  bulunuyoruz. Bu şekilde toprağın verimini artırıyorsunuz."
 
"Bitki grubuna göre yüzde 15 ila yüzde 40'a kadar bir verim artışı  sağlayabiliyorsunuz"
Dr. Öğr. Üyesi Ünlü, ürettikleri mikrobiyal gübrenin sanayi ölçeğinde  üretilmesi halinde piyasadaki kimyasal gübrelere nazaran 10 kat daha uygun fiyata  elde edilebileceğine dikkati çekerek, "Verim artışı yönünde baktığımızda da  kullandığınız bitki grubuna göre yüzde 15 ila yüzde 40'a kadar bir verim artışı  sağlayabiliyorsunuz. 10 kat daha uygun fiyata verimini yüzde 40'a kadar  artırabiliyorsunuz. Bir de mikrobiyal gübreyle beraber kimyasal gübre kullanımı  çalışmaları var. Yine onlarda da ciddi verim artışı var. Bu şekilde yaptığınızda  kimyasal kullanımını azaltmış olursunuz." dedi.
 
BAİBÜ Kimya Bölümü'nde doktora öğrencisi Ömer Can Ünüvar ise bu  gübreyle özellikle buğday kök kalitesinde yüzde 20 oranında artış sağladıklarını  bilimsel olarak kanıtladıklarını belirterek, "Projeyle bölgeden izole edilen  bakterileri çoğaltarak birbirleri üzerine baskılayıcı etkilerini ve bitki  kalitesini artırıcı özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Toprağa yine kendi  bakterisini veriyoruz. Hem toprağı koruyoruz hem de ürün kalitesini artırıyoruz."  şeklinde konuştu.
 

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Iza buğdayı kök bakteri gübre
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