İYİ Parti'de FETÖ depremi! İlk istifa geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ifade etti.
'BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'
CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.
Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.
'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'
Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyledi.
İLK İSTİFA GELDİ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın danışmanlığını yapan Hüseyin Evren Kavas danışmanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kavas istifasını şu ifadeler ile duyurdu: "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim"