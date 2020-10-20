İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ ihraç edilecek

ÖZDAĞ PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti'deki FETÖ depremiyle ilgili edindiği bilgileri açıklayarak, "İYİ Partide saat 17.00'de başkanlık divanı toplantısı olacak. Bu bir rutin toplantı ama Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası ve kurultuya sonrası ilk toplantı olacak. Böyle bir döneme denk geldi. Toplantıda Ümit Özdağ'ın çıkışları değerlendirilecek. Edindiğim izlenimlere Ümit Özdağ'ın artık partiden ihraç edilmesi yönünde. Konuştuğum isimlerden İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şunu ifade etti. 'İhraç edilmesini ben sahsen temenni ediyorum. Yaptığı karşılıksız bırakılacak bir şey değil.' aynen bu ifadeleri kullandı. Devrvişoğlu'na parti dışarıdan karıştırılyor mu? Bunun ile ilgili elinizde net bir şey var mı sorusuna,"Buldu değil ama işaretler var'dedi." şeklinde konuştu.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuşmuştu. Akşener "Partimize operasyon yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK BUYÜK BİR YALANCIDIR"

Akşener şunları söylemişti:

"Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum. Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum.

Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

ÖZDAĞ'IN HDP İLE YAKINLAŞMA İDDİASI

O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen...

ÖZDAĞ AKŞENER AÇIKLAMASINA CEVAP VERDİ

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener’in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Özdağ, “Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar” dedi.