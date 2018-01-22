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İtalyan politikacı Nicoletti AKPM Başkanı oldu

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 14:46

İtalyan Demokrat Parti (PD) üyesi Michele Nicoletti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı oldu.


AKPM 2018 kış dönemi Genel Kurulu Strazburg’da, en yaşlı üye sıfatıyla  Letonyalı Boriss Cilevics başkanlığında, yeni AKPM başkanının seçimi için  toplandı. Tek aday olarak ismi verilen AKPM Sosyalist Grup Başkanı İtalyan  parlamenter Nicoletti, oylamaya gerek duyulmadan başkan ilan edildi.
 
AKPM Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Nicoletti, onur duyduğu bir  göreve gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek adaylığını destekleyen tüm siyasi  gruplara teşekkür etti.
 
Bir İtalyan üyenin ikinci kez AKPM Başkanlığı görevine getirildiğini  ifade eden Nicoletti, şunları kaydetti:
 
"İkimiz de çok zor dönemlerde bu göreve getirildik. Avrupa  medeniyetinin başarıları, mücadeleler sonunda gerçekleşmiştir. Kadınlar,  erkekler, azınlıklar hep bir araya gelerek hak ve ideallerini savunmuştur.  Olağanüstü birtakım beklentilerin olduğunu biliyoruz. Cesaretimizi yitirmemeliyiz  ve kötümserliğe teslim olmamalıyız. Avrupa geçmişte büyük hatalara geçit verdi.  Yeniden içimize kapanarak ulusalcı ve şovenist akımlara izin vermemeliyiz."
 
AKPM İtalyan Delegasyonu Başkanı da olan 61 yaşındaki Nicoletti, aynı  zamanda siyaset felsefesi profesörü kimliğiyle tanınıyor.
 
  
 
 
 

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