05 Mart 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.959 0.09 EURO 4,7130 0.34
USD 3,8220 0.34 ALTIN 162,900 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

İtalya'da sandık çıkış anketleri açıklandı

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 1:41 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 2:03

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile birinci oldu


İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun  yeni üyelerini belirlemek üzere 4 Mart'ta yapılan genel seçimin sandık çıkış  anketlerine göre, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile  aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla  partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı  ile seçimin galibi oldu. 
 
Yaklaşık 46,6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy  kullanma işlemi yerel saat ile 23.00'da sona erdi.
 
İtalyan resmi ANSA ajansının yayımladığı ilk sandık çıkış anketine  göre, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oy alırken, 5 Yıldız  Hareketi (M5S) yüzde 29 ile yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette  bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 24 ile yüzde 27 civarında  kaldı.
 
Bir önceki seçime göre merkez sol ittifakının oyları düşüş  gösterirken, merkez sağ ittifakı ve M5S oylarını artırdı. Merkez sol ittifakının  oylarında yüzde 2-5 arasında bir azalma görülürken, merkez sağ ittifakının oyları  yüzde oylarında yüzde 3-6 arası bir artış meydana geldi. Seçime ittifakların  dışında tek başına katılan M5S ise, yüzde 5-7 oranında artırarak yüzde 29,5-32,5  aralığına getirdiği oylarıyla seçimde en çok oyu alan parti oldu.
 
Ankete göre, halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük  ortağı ve eski başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) yüzde  20-23, Emma Bonino'nun Avrupa partisi yüzde 2-4, Giulio Santagata'nın Birlikte  partisi yüzde 0-2 ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi  yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sol ittifakı yüzde 24-27 arasında oy aldı.
 
Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi yüzde 12-15,  Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi yüzde 13-16, Giorgia Meloni'nin aşırı  sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi yüzde 3-5 ve Raffaele Fitto'nun Biz  İtalya'yla partisi yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sağ ittifakı ise yüzde 33 ile 36  aralığındaki bir oy oranına ulaştı.
 
Sandık çıkış anketine göre, Demokrat Parti'den ayrılan Senato Başkanı  Pietro Grasso'nun liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) partisinin yüzde 3'lük seçim  barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor.
 
Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir parti ve ittifak, tek başına  hükümeti kuracak çoğunluğa erişemiyor.
 
Bir önceki seçimde yüzde 75,20 olan katılım oranının, bu seçimde de  yaklaşık aynı olduğu tahmin ediliyor.
 
İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde de bölge başkanı ve bölge  konseyinin belirlenmesi için oy kullanımı sona erdi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.