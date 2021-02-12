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İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 23:43 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 23:43

İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mario Draghi, 67. hükümette yer alacak bakanları açıkladı.


Ülkede Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin ocak  ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde bugün 67. hükümetin resmen  kurulmasıyla sona gelindi.
 
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurma görevi  verilen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, siyasi partiler, sendikalar ve  iş dünyasıyla yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından bu akşam  Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye giderek geniş katılımlı bakanlar kurulu  listesini sundu.
 
Mattarella'nın kabinede yer alacak isimleri onaylamasının ardından  Draghi, 23 kişilik kabine listesini açıkladı.
 
Buna göre Draghi'nin kabinesinde parlamentoda kendisine destek  vereceğini açıklayan 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) 4, Demokratik Parti’den (PD) 3,  Lig Partisi'nden (Lega) 3, Forza Italia'dan (FI) 3, Italia Viva'dan (Iv) 1,  Özgürler ve Eşitler'den (LeU) 1 bakan olmak üzere toplam 15 siyasi bakan ile 8  teknokrat bakan görev yapacak. Kabinede 8 kadın bakan yer alacak.
 
2. Conte Hükümeti'nde dışişleri bakanı olarak görev yapan Luigi Di  Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Sağlık  Bakanı Roberto Speranza, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Draghi Hükümeti'nde de  yerlerini korudu.
 
Draghi, Ekonomi Bakanlığına basında kendisine "sadık" olarak nitelenen  İtalya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Daniele Franco'yu, Ekonomik Kalkınma  Bakanlığına ise aşırı sağcı Lig Partisi’nin "2 numarası" Giancarlo Giorgetti'yi  getirdi.
 
Mario Draghi, Tarım Bakanlığına M5S’in önemli isimlerinden Stefano  Patuanelli'yi, Çalışma Bakanlığına PD’nin ağır toplarından Andrea Orlando'yu,  Kamu Yönetimi Bakanlığına da FI Partisi'nin önemli isimlerinden Renato  Brunetta'yı atadı.
 
Draghi, kabinesinde bazı yeni teknokrat isimlere yer verirken Adalet  Bakanlığına eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Marta Cartabia'yı, Eğitim Bakanlığına  Patrizio Bianchi'yi, Ulaştırma Bakanlığına Enrico Giovannini'yi, yeni oluşturulan  Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Bakanlığına da Vittorio Colao'yu getirdi.
 
Başbakan Draghi ve kabinesindeki bakanlar, yarın cumhurbaşkanlığında  yemin ederek görevlerine başlayacak. Draghi Hükümeti, gelecek hafta içinde  parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu  arayacak.
 
Draghi Hükümeti'nin, parlamentoda kendisini destekleyen siyasi  partilerin sandalye sayısı itibarıyla zorlanmadan güvenoyu alarak resmen göreve  başlaması bekleniyor.
 
Draghi liderliğindeki hükümetin önceliğinde 93 binden fazla kişinin  öldüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, aşılama  çalışmalarının hızlandırılması ile Avrupa Birliği'nden gelecek 209 milyar avroluk  kurtarma fonunun ülke içindeki kullanımına yönelik programın belirlenmesi gibi  konular yer alacak.
 
İtalya'da 2. Conte Hükümeti'nden Draghi Hükümeti'ne giden süreç
 
M5S, PD ve LeU'nun üçlü koalisyon olarak 5 Eylül 2019'da başladığı,  PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte  Hükümeti", 13 Ocak'ta Iv'nin hükümetten ayrılmasıyla krize girmişti.
 
Giuseppe Conte'nin 26 Ocak'ta başbakanlıktan istifası ile derinleşen  hükümet krizinde koalisyon ortakları arasında uzlaşı sağlama çabalarından sonuç  alınamamıştı.
 
Cumhurbaşkanı Mattarella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın  döneminde erken seçime gitmenin ve sonrasındaki hükümet kurma çalışmalarının  ülkeye olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, yüksek profilli bir hükümetin  kurulması gerektiğini ifade etmiş ve Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla  görevlendirmişti.
 

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İtalya Mario Draghi hükümet
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