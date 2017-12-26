İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi.Stockholm Camisi İmamı Halit Khaled Albed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin giriş kapısına kimliği belirsiz kişilerin Hristiyanlığın sembolü demirden bir haç iliştirdiğini söyledi.

