10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.023 -1.10 EURO 4,5070 0.13
USD 3,7720 0.08 ALTIN 159,350 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsveç'te bir evde 4 ceset bulundu

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 1:38 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 1:46

Skone bölgesindeki Bjerred ilçesinde bir villada bulunan cesetlerin aynı aileye mensup kişilere ait olduğu belirlendi


İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred  ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu. 
 
Skone Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bjerred'de bir  villada şüpheli durum olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri  gönderildi.
 
Evde 4 kişinin cesetlerini bulan polis ekipleri, söz konusu adrese  çıkan yolları trafiğe kapattı.
 
Bölgede polis köpekleriyle aramalara devam ediliyor.
 
İsveç devlet televizyonu SVT ise cesetlerin aynı aile mensup kişilere  ait olduğunu duyurdu.
 
Skone polisi, ölenlerin aynı aileye mensup olduğunu doğruladı ancak  kimlikleri hakkında bilgi vermedi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.