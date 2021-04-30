İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, cezası ne kadar?

işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı. RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

17 Mayıs’ta sona erecek işten çıkarma yasağına bir buçuk aylık bir ek yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Kısa Çalışma Ödeneği’nin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığı açıklanmasıyla gözler işsizlik ödeneğine çevrilmişti, beklenen açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

İşten çıkarma yasağı cezası

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.