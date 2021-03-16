İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?

İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen fesih yasağı dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından merak ediliyor. Pandeminin başında istihdamı korumak için hükümet tarafından devreye alınan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonunda biteceğinin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu. İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete kararı araştırılıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkış yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı ne zaman sona eriyor? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete kararı...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI RESMİ GAZETE KARARI
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
İşverenin faaliyetinin sona ermesi,
İşin sona ermesi halleri dışında.