İsteğe bağlı sigortalılar malulen emekli olabilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, malulen emekli olup olamayacaklarını araştırıyor. İsteğe bağlı sigorta yoluyla primlerin ödenmesi halinde de malulen emeklilik prim şartı tamamlanabiliyor. Peki, İsteğe bağlı sigortadan malulen emekli olunabilir mi? Sigorta başlangıç tarihinin hastalık öncesi veya sonrası olması engel teşkil eder mi? İşte detaylar...

Malullük hali süreklilik arz eder nitelikteki bir çalışma engeli ya da çalışmayı kısıtlayıcı bir haldir. Kişiyi güvenceye almak için “Malullük Sigorta sı” düzenlenlenmiştir. Malullük aylığı ya da malulen emeklilik de

malullük sigortası kapsamında sağlanan imkânlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sağlığın bozulması nedeniyle sürekli bir iş göremezlik hali yaratan malullük erken emeklilik anlamına da geliyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR MALULEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Özellikle isteğe bağlı sigortadan faydalananlar malulen emekli olup olamayacaklarını merak ediyor. Posta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu okuyucusundan gelen ' İsteğe bağlı prim ödeyen malulen emekli olabilir mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

Soru: İsteğe bağlı sigortadan malulen emekli olunabilir mi? Sigorta başlangıç tarihinin hastalık öncesi veya sonrası olması engel teşkil eder mi? Fatma ŞEN

Cevap: İsteğe bağlı prim ödeyenler de şartları sağlamaları halinde malulen emekli olabilir. Sigorta başlangıç tarihinden önce malul derecesinde engelli olanlar, malul haklarından yararlanamadığından malulen emekli olamıyor. Ancak diğer sigortalılardan daha uygun şartlarda emekli olabiliyorlar (15 yıl sigorta süresi ve 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar 3600 gün, 1.10.2008- 31.12.2008 arası sigortalı olanlar 3700 gün, 2009’da sigortalı olanlar 3800 gün, 2010’da sigortalı olanlar 3900 gün ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren sigortalı olanlar 3960 gün prim şartlarına tabi olarak).