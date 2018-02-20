İşte Esad'ın Afrin oyunu!

Rejim ordusunu ise İran Şii milislerle destekleyerek ayakta tutmaya çalışıyor. İran'ın farklı ülkelerden Şii grupları devşirerek Suriye'ye getirdiği belirtiliyor.

KİMLİK, OTURUM İZNİ VE PARA

Esad'ın, rejimini ayakta tutabilmek için İran'daki Şii'lerin yanı sıra Afganistan ve Pakistan'dan da Suriye'ye takviye yaptığı öğrenildi. İran'ın girişimleriyle durumu kötü olan Afganistan ve Pakistan'daki Şiiler, Suriye'de savaşmak için ikna edilerek önce İran'a getiriliyor. Erkeklerin Suriye'de savaşmayı kabul etmeleri durumunda ailelerine kimlik ve oturum izni verileceği ve hayatlarının garanti altına alınacağına dair sözler veriliyor. Ailede savaşabilecek durumda olan erkekler de para karşılığında Esad rejimi için Suriye'ye götürülüyor. Sputnik Türkiye'ye konuşan Suriye Parlamentosu milletvekili Ömer Osi, Suriye ordusunun Afrin için YPG'ye silah desteği verdiğini iddia etti. Rejim güçlerinin YPG'ye hiçbir zaman doğu cephesindeki yolları kapatmadığını söyleyen Osi "Sürekli görüşüyorlar. Gıda yardımı da yapılıyor" dedi. Sahadaki bu durumdan haberdar olan Türkiye ise, hem İran hem Rusya nezdinde konuyla ilgili girişimlerde bulundu. "Suriye'de kimsenin toprağında gözümüz yok" mesajı verilirken, Türkiye'nin Suriye'deki tek hedefinin terör örgütleri ve onların kirli oyunları olduğunun altı çizildi. Askeri kaynaklar, "Türkiye'nin Afrin'i terörden temizleme kararlılığında bir değişiklik yok" diyerek YPG varlığı olduğu sürece Afrin'in hep Türkiye'nin hedefinde olacağını belirtiyor. (Sabah)