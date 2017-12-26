İşte dolarda son durum

Zayıf işlem hacmi nedeniyle düşüşüne devam eden dolar, bugün kritik seviye olan 3,80`in de altını gördü.

Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimler de oldukça düşük kalırken, dolar/TL dünkü sınırlı gerileyişini bugün de sürdürüyor.

Saat 9.33'te 3,7965 ile yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL şu an 3.8027'den işlem görüyor.

Aynı şekilde düşüşünü sürdüren euro/TL ise 4.5145 seviyesinde bulunuyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.8110 lira, euronun satış fiyatı ise 4.5080 lira olmuştu.

Analistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD'de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3.80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3.75'in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85'in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık ayı Richmond ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi