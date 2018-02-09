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İstanbullu Gelin 36. bölümde Esma köşeye sıkışacak!

09 Şubat 2018 Cuma - 10:07 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 10:07

İstanbullu Gelin 36. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin 36. yeni bölümünde Esma'yı zorlu anlar bekliyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölümden ilk sahneler...


Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin yeni bölümü heyecan dolu. İstanbullu Gelin 36. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de STAR TV'de...
 
İSTANBULLU GELİN 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
 
Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bırakır. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırır. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrilir. Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden olur. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşayacaktır.
 
İSTANBULLU GELİN 36. BÖLÜM FRAGMAN

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