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İstanbul Valiliği’nden "Açık Kapı" uygulaması iddialarına ilişkin açıklama

26 Ocak 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 17:11

İstanbul Valiliği tarafından Açık Kapı uygulaması ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Valilik "İstanbul'da 2018 yılı Mayıs ayından beri valiliğimiz ve 36 ilçemizde başarıyla sürdürülen Açık Kapı biriminin yeni kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" dedi.


İstanbul Valiliği, kentte Mayıs 2018'den bu yana  Valilik ve 36 ilçede yürütülen "Açık Kapı" biriminin yeni kurulduğu, başka kurum  uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki iddiaların gerçekle  ilgisi olmadığını duyurdu.

Valilikten, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grubu  Sözcüsü Suat Sarı'nın Açık Kapı uygulamasına yönelik iddiaları nedeniyle açıklama  yapıldı.

Açık Kapı uygulamasının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  talimatıyla Bakanlık tarafından 15 Ekim 2017'de yurt genelinde başlatılan bir  proje olduğu hatırlatılarak, vatandaşların taleplerini doğrudan valilikler ve  kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Açık Kapı masalarına şahsen, internet  üzerinden veya Açık Kapı mobil uygulamasıyla iletebildiği belirtildi.

Açık Kapı uygulamasının başka türlü değerlendirilmesinin "insani ve  vicdani olmadığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucuyla etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından toplanan veriler, belirlenen vaka durumlarına göre proje  üzerinden raporlanmaktadır. 2020 yılında İstanbul genelinde 813 bin 260  vatandaşımız Açık Kapı'ya başvuru yapmış, başvuruların yüzde 99'u  cevaplandırılmıştır. Açık Kapılara yapılan başvurularda dile getirilen sorun ve  ihtiyaçlar ilgili kurumlarımıza en kısa sürede bildirilmekte ve kısa sürede  başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel  yönetimlerimiz ve diğer kurumlarımızın Açık Kapı ve benzeri uygulamaları,  devletimizin insan odaklı görev anlayışının en tabii sonucudur ve başka türlü  değerlendirilmesi insani ve vicdani değildir. İstanbul'da 2018 Yılı Mayıs ayından  beri valiliğimiz ve 36 ilçemizde başarıyla sürdürülen Açık Kapı biriminin yeni  kurulduğu, başka kurum uygulamalarının rakibi veya alternatifi olduğu yönündeki  iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır."

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