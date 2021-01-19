İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan barajlardan Kazandere ile Pabuçdere, bölgedeki son yağışlarla hayat buldu.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya 'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul 'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli 'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak’ta Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere’nin ise 4,3’e kadar geriledi. Tamamen kuruyan Kazandere Barajı'nda 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabela kaldı.

Bölgede son günlerde sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi. Kazandere'nin 3 Ocak’ta 6,8 olan doluluk oranı 24,41'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 15,43'e yükseldi. Kazandere’de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.

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