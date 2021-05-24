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İstanbul'un göbeğinde soyunmaya başladı!

İstanbul'un göbeğinde soyunmaya başladı!
 
Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.
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