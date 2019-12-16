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İstanbul’da uyuşturucu operasyon çok sayıda gözaltı

İHA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 8:12 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 8:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyon özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girdi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı. 113 adrese yapılan ve 118 kişiye yönelik yapılan operasyonda 103 kişi tutuklandı. Arama işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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