İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
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İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon
DHA | 26 Eylül 2020 Cumartesi - 1:23 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 1:23