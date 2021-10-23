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İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi: 47 kadın gözaltında

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL, (DHA)  |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 7:22

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik denetleme yaptı. Denetlemelerde konsomatris olarak çalışan 47 kadın ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, bağcılar, ve Esenler'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Saat 23.00'da başlayan denetime 65 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan denetimde eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeler tek tek denetlendi.
 
 
47 KADIN GÖZALTINA ALINDI 
Eğlence mekanlarında bulunan alkollü içeceklerin sahte olup olmadıkları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca eğlence mekanlarında bulunan bin 214 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Hakkında arama kararı olan bir kişi gözaltına alınırken, 3 eğlence mekanına  usulüne uygun olmayan şekilde alkol satışı yapılması sebebiyle işlem yapıldı. 
 
 
KONSOMATRİSLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 47 kadın ve işyerlerinde sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen 2 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. 

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