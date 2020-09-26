İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlıyı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allahtan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
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İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı hayatını kaybetti
DHA | 26 Eylül 2020 Cumartesi - 22:07 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 22:07