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İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı hayatını kaybetti

DHA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 22:07 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 22:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlıyı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allahtan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."
 

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İSTAÇ Mustafa Canlı corona virüs
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