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İsrail polisince gözaltına alınan Türk serbest bırakıldı

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 23:24 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 1:18

İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Osman Hazır serbest bırakıldı.


İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı  sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle İsrail polisi  tarafından gözaltına alınan 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır, yaklaşık 6 saat  gözaltında tutulduktan sonra salıverildi.
 
Serbest bırakıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski  Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'nin (Kışla) önünde AA  muhabirine açıklama yapan Hazır, "Mescid-i Aksa'da Türk bayrağıyla fotoğraf  çektirdikten sonra İsrail polisi tarafından karakola götürüldüm. Polise hiçbir  mukavemet göstermediğim halde yaklaşık 6 saat karakolda tutularak sorgulandım.  Daha sonra 15 gün Mescid-i Aksa'ya girme yasağı aldığım söylenerek serbest  bırakıldım." dedi.
 
Mescid-i Aksa'ya girmesi durumunda mahkemeye sevk edilerek 5 bin Şekel  (5 bin 520 lira) para ile hapis cezasına çarptırılacağının söylendiğini belirten  Hazır, "Bu süre içerisinde polisin beni çağırması durumunda karakola gelmek  zorunda olduğumu söylediler." ifadelerini kullandı.
 
Gözaltı süresince Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs  Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etti.
 

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