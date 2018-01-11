İsrail polisince gözaltına alınan Türk serbest bırakıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır, yaklaşık 6 saat gözaltında tutulduktan sonra salıverildi.

Serbest bırakıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'nin (Kışla) önünde AA muhabirine açıklama yapan Hazır, "Mescid-i Aksa'da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdikten sonra İsrail polisi tarafından karakola götürüldüm. Polise hiçbir mukavemet göstermediğim halde yaklaşık 6 saat karakolda tutularak sorgulandım. Daha sonra 15 gün Mescid-i Aksa'ya girme yasağı aldığım söylenerek serbest bırakıldım." dedi.

Mescid-i Aksa'ya girmesi durumunda mahkemeye sevk edilerek 5 bin Şekel (5 bin 520 lira) para ile hapis cezasına çarptırılacağının söylendiğini belirten Hazır, "Bu süre içerisinde polisin beni çağırması durumunda karakola gelmek zorunda olduğumu söylediler." ifadelerini kullandı.