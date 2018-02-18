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İsrail Kassam Tugayları'nı bombaladı

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 9:40 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 10:17

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı. İsrail'in Refah kentinde düzenlediği saldırılar nedeniyle de 17 yaşında iki Filistinli genç hayatını kaybetti.


İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı  İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.  
 
Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş  uçakları, Gazze'de Kassam Tugayları'na ait "Salahaddin" olarak bilinen bir  mevziye hava saldırısı düzenledi.
 
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı  belirtildi.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha'nın (17) şehit olduğu, naaşlarının hastaneye getirildiği belirtildi.
İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'ye bir saldırı daha düzenlemiş, böylece dün geceden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı 7'ye yükselmişti.
 
 Eşref el-Kudra, İsrail'in  Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin  yaralandığını duyurmuştu.
 
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6  terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa  edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs  bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri  kullanılmıştı.
 
İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi  yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin  yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus  kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla  saldırı düzenlediği kaydedilmişti.
 
  
 

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