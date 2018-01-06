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İsrail'e bir kötü haber daha!

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 18:49

Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.


Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada,  İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser oy kullanan  Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'i telefonla arayarak Romanya  Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.    Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan Romanya'nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin'in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli  toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul  edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs'teki diplomatik  misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış  için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.
 
Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan  Bükreş'teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet  duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının meşru bir  seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk  ilkelerine saygı gösteriyor." diye konuştu.
 
  

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