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İsrail'de gözaltına alınan Türk akademisyen serbest bırakıldı

AA |  11 Şubat 2018 Pazar - 10:22 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 12:07

İsrail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli serbest bırakıldı.


İsrail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan  ve bugün serbest bırakılan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.  Doç. Dr. Cemil Tekeli İstanbul'a geldi. 
 
Türk Hava Yolları'nın Telaviv-İstanbul seferini yapan uçakla gelen  Tekeli'yi, eşi Meryem Tekeli, kızı  Merve Canan Tekeli, eski milletvekillerinden  Avukat Hüsnü Tuna ve yakınları karşıladı.
 
Tekeli, polis eşliğinde pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra  havalimanından herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.
 
Tekeli'yi bekleyen yakınları, Tekeli'nin Atatürk Havalimanı Dış Hatlar  Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail hesap  verecek" sloganları atarak, alkış tutup, zılgıt çekti.
 
Tekeli, havalimanının otoparkında ailesi ve yakınlarıyla  kucaklaştıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.
 
Türkiye'ye dönmek isterken gözaltına alınmıştı
 
İstanbul  Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs  programının tamamlanmasının ardından, 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv  Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
 
  

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