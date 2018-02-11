İsrail'de gözaltına alınan Türk akademisyen serbest bırakıldı

İsrail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli serbest bırakıldı.

İsrail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve bugün serbest bırakılan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın Telaviv-İstanbul seferini yapan uçakla gelen Tekeli'yi, eşi Meryem Tekeli, kızı Merve Canan Tekeli, eski milletvekillerinden Avukat Hüsnü Tuna ve yakınları karşıladı.

Tekeli, polis eşliğinde pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra havalimanından herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

Tekeli'yi bekleyen yakınları, Tekeli'nin Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında "Kahrolsun İsrail ", "Katil İsrail hesap verecek" sloganları atarak, alkış tutup, zılgıt çekti.

Tekeli, havalimanının otoparkında ailesi ve yakınlarıyla kucaklaştıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

Türkiye'ye dönmek isterken gözaltına alınmıştı