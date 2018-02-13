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İsrail askerine yumruk atan cesur kız mahkemede

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 15:28 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:34

İsrail askeri mahkemesi, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) duruşmasının 11 Mart'a ertelenmesine karar verdi. Ahed'in kelepçeli ellerinin görevli tarafından tutulması dikkat çekti.


İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Askeri  Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir sonraki duruşmanın 11 Mart'a ertelenmesine  karar verildi.
 
Mahkemeye elleri kelepçeli şekilde getirilen Temimi'nin "zafer"  işareti yaptığı görüldü. Bunun üzerine bir mahkeme görevlisinin Temimi'nin  kelepçeli ellerini tuttuğu görüntülere yansıdı.
 
Ahed'in annesi Neriman et-Temimi ise mahkeme salonunda gözyaşlarını  tutmakta zorlandı.
 
Duruşmanın başlangıcında görüntü almalarına izin verilen basın  mensupları, daha sonra mahkeme salonundan çıkarıldı.
 
 
İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de  Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
 
Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği  Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına  alındığı kaydedilmişti.
 
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
 
 
  
 

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