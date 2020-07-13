İŞKUR temizlik görevlisi alımı! En az ilköğretim mezunu 1122 temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvurusu…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 1122 temizlik görevlisi alınacak. Yayımlanan temizlik görevlisi alım ilanında adaylarda aranan özel başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR temizlik görevlisi alımı ile ilgili merak edilenler…

İŞKUR temizlik görevlisi alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alım ilanında adaylardan aranan şartları da belirtildi. Peki, işkur temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR temizlik görevlisi alımı hakkında merak edilenler…

İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanı dışında, hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için de temizlik görevlisi alım ilanı yayımladı. Hastaneler tarafından yayımlanan temizlik görevlisi alım ilanlarına adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapacağı bildirildi.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Temizlik görevlisi alım ilanı genel başvuru şartları şöyle:

1 - Türk vatandaşı olmak.

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4 - Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli)

5 - Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

6 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI