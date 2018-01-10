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İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İHA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 23:36 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 23:38

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.


 İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası  Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz  hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye,  Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile  Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde yarın  saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek  bildiririz." denildi.
 

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