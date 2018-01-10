İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

