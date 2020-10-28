İSG sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM İSG sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

2020-İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 7 Kasım'da gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, İSG sınava giriş belgesi nasıl alınır? İSG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM İSG sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınav yerleri belli oldu. ÖSYM yaptığı açıklamada ÖSYM İSG sınava giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu. Peki, İSG sınava giriş belgesi nasıl alınır? İSG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM İSG sınava giriş belgesi sorgulama ekranı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG) giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 7 Kasım'da uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanlandığı belirtildi.

İSG SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM 2020-İSG Sınavı için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulundu.