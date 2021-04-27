İSG ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi, 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman?

İSG sınavı ertelenecek mi, ÖSYM İSG sınavları ertelendi mi? Tam kapanmasının 17 Mayıs’a kadar devam edecek olması gözleri 9 Mayıs’ta yapılması planlanan “İSG sınavı’’na çevirdi. Sınava katılacak adaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin 17 Mayıs’a kadar kaldırıldığı ve sınavların ertelendiği bilgisini vermesinin ardından Peki, 2021 İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman, ÖSYM sınavları iptal mi?

İSG sınavı ertelendi mi 2021, iptal mi? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı sınavı ile ilgili araştırmalar arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün tam kapanma açıklamasının ardından merak ediliyor. ÖSYM sınavları iptal mi? 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi?

İSG SINAVI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Mayıs’a kadar ara verileceğini açıklamasının ardından 9 Mayıs’ta yapılması planlanan İSG sınavı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm sınavların erteleneceğini duyurdu. Ancak ÖSYM’den sınava dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.